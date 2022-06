Mezza Europa su Gnonto: si fanno avanti 4 club di Serie A! (Di domenica 5 giugno 2022) Un pareggio, quello maturato ieri sera a Bologna tra Italia e Germania, che, per la prima volta dopo mesi bui, ha fatto intravedere qualcosa di positivo per Roberto Mancini. Wilfried Gnonto è indubbiamente il calciatore del momento, entrato a sorpresa a 25 minuti dal termina della partita, è subito riuscito ad incidere. Suo l’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Pellegrini, fornito una manciata di minuti dopo l’esordio. Una storia tutta da raccontare, con la difficile scelta di dire addio a quella che per lui, come ha poi confessato, era casa, ossia l’Italia e l’Inter. La ragione è la voglia di incidere, di trovare più spazio ad alti livelli, invece di iniziare quell’infinità di prestiti che poche volte permettono di sbocciare. Gnonto Italia Zurigo Inter Due ottime stagioni allo Zurigo gli sono valse la chiamata tra i grandi di ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Un pareggio, quello maturato ieri sera a Bologna tra Italia e Germania, che, per la prima volta dopo mesi bui, ha fatto intravedere qualcosa di positivo per Roberto Mancini. Wilfriedè indubbiamente il calciatore del momento, entrato a sorpresa a 25 minuti dal termina della partita, è subito riuscito ad incidere. Suo l’assist per il gol del momentaneo vantaggio di Pellegrini, fornito una manciata di minuti dopo l’esordio. Una storia tutta da raccontare, con la difficile scelta di dire addio a quella che per lui, come ha poi confessato, era casa, ossia l’Italia e l’Inter. La ragione è la voglia di incidere, di trovare più spazio ad alti livelli, invece di iniziare quell’infinità di prestiti che poche volte permettono di sbocciare.Italia Zurigo Inter Due ottime stagioni allo Zurigo gli sono valse la chiamata tra i grandi di ...

