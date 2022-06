Meteo, non demorde la fiammata africana: da martedì forti temporali al Nord (Di domenica 5 giugno 2022) Stiamo toccando l’apice del caldo con cinque città da bollino rosso per le temperature eccezionali (Roma, Frosinone, Campobasso, Perugia e Rieti). La fiammata africana durerà almeno fino a martedì quando è atteso un cambiamento abbastanza deciso al Nord. Prima di tornare a respirare aria un po’ più fresca bisognerà attendere l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge ( a tratti violente) dapprima al Nord e poi anche al Centro Sud. Dopo un lunedì che trascorrerà ancora sotto il segno del caldo su tutte le regioni, il giorno dopo le cose cambieranno e al Nord e i termometri scenderanno sotto i 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì saranno coinvolte dal maltempo le regioni centro meridionali e dai 37-38 gradi di questi giorni, passeremo ai più sopportabili 28-30. Ma il clima piacevole ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 5 giugno 2022) Stiamo toccando l’apice del caldo con cinque città da bollino rosso per le temperature eccezionali (Roma, Frosinone, Campobasso, Perugia e Rieti). Ladurerà almeno fino aquando è atteso un cambiamento abbastanza deciso al. Prima di tornare a respirare aria un po’ più fresca bisognerà attendere l'arrivo di una perturbazione che porterà piogge ( a tratti violente) dapprima ale poi anche al Centro Sud. Dopo un lunedì che trascorrerà ancora sotto il segno del caldo su tutte le regioni, il giorno dopo le cose cambieranno e ale i termometri scenderanno sotto i 30 gradi. Tra mercoledì e giovedì saranno coinvolte dal maltempo le regioni centro meridionali e dai 37-38 gradi di questi giorni, passeremo ai più sopportabili 28-30. Ma il clima piacevole ...

Advertising

Annamcamilloni : RT @3BMeteo: ?? #Mediterraneo già caldissimo con #temperature da record a #maggio ?? - lucamore96 : @Gabry89 @3BMeteo Io ho cambiato app per il meteo, non ne potevo più - ilovepisa : RT @flash_meteo: #meteo #toscana la nostra regione è interessata da un flusso di correnti umide e calde di origine subtropicale. La copertu… - Chiwi_uno : Che palle quando il meteo non è adatto al tuo stato d'animo. - GabiSuzanne : Se vuoi andare in #montagna scegli escursioni alla tua portata, attrezzati adeguatamente, riporta a valle i tuoi ri… -