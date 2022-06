Messi show, l'Argentina asfalta l'Estonia. Lapadula trascina il Perù (Di domenica 5 giugno 2022) PAMPLONA (Spagna) - E' un Messi da incanto quello con la maglia dell'albiceleste: 5 reti all' Estonia in amichevole e l'Argentina vince per 5 - 0. Una super prestazione, pur contro una modesta ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 5 giugno 2022) PAMPLONA (Spagna) - E' unda incanto quello con la maglia dell'albiceleste: 5 reti all'in amichevole e l'vince per 5 - 0. Una super prestazione, pur contro una modesta ...

Advertising

ESPNFC : 8' - Messi ?? 45' - Messi ?? 47' - Messi ?? 71' - Messi ?? 76' - Messi ?? 35' - Ronaldo ?? 40' - Ronaldo ?? Two… - handses : RT @ESPNFC: 8' - Messi ?? 45' - Messi ?? 47' - Messi ?? 71' - Messi ?? 76' - Messi ?? 35' - Ronaldo ?? 40' - Ronaldo ?? Two GOATS puttin… - AdlenRafai : RT @ESPNFC: 8' - Messi ?? 45' - Messi ?? 47' - Messi ?? 71' - Messi ?? 76' - Messi ?? 35' - Ronaldo ?? 40' - Ronaldo ?? Two GOATS puttin… - khetongo : RT @ESPNFC: 8' - Messi ?? 45' - Messi ?? 47' - Messi ?? 71' - Messi ?? 76' - Messi ?? 35' - Ronaldo ?? 40' - Ronaldo ?? Two GOATS puttin… - Daud1x : RT @ESPNFC: 8' - Messi ?? 45' - Messi ?? 47' - Messi ?? 71' - Messi ?? 76' - Messi ?? 35' - Ronaldo ?? 40' - Ronaldo ?? Two GOATS puttin… -