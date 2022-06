Mery Liviero di MasterChef a luci rosse su OnlyFans | ma gli scatti finiscono su WhatsApp | “Ho denunciato”

(Di domenica 5 giugno 2022) Dalla cucina di Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli alledi. Dopo aver partecipato al cooking show, tra le concorrenti più originali di, ha deciso di “arrotondare” iscrivendosi al portale a pagamento e condivideree contenuti espliciti: “L’ho fatto per finanziare l’apertura di un canale di ricette su YouTube”, ha spiegato la 26enne romana, che purtroppo però è stata vittima di un furto d’immagini. Le sue foto sono infatti finite su chat private die lei si è trovata costretta a sporgere denuncia. L’ex cuoca ha spiegato come le iscrizioni al suo canalele permetteranno finalmente di realizzare i suoi progetti culinari, acquistare materiale e anche una casa adeguata ...

