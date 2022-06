Mercedes-Benz - Possibili problemi al servofreno | richiamo per quasi un milione di veicoli

Leggi su quattroruote

(Di domenica 5 giugno 2022) Laavvierà con effetto immediato unglobale per circa undia causa di potenzialilegati al: lo ha comunicato la Casa ieri, sabato 4 giugno. Si tratta di vecchi modelli: nello specifico, la campagna interessa esemplari di ML, GL e Classe R costruiti tra il 2004 e il 2015. Potenziale corrosione. Di queste Suv e monovolume, circa 70 mila sono state distribuite in Germania. Abbiamo riscontrato che in alcuni casi la funzionalità delpotrebbe essere condizionata da un'avanzata corrosione in corrispondenza della giunzione dell'alloggiamento, scrive il costruttore tedesco in una nota ufficiale. Aggiungendo secondo quanto riportato da fonti di agenzia che ciò potrebbe portare a un aumento della forza necessaria ...