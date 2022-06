Mercato Juve, il messaggio di De Ligt (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Deciderò se prolungare il contratto o se guardare oltre”. Matthijs De Ligt non ha ancora deciso se il suo futuro sarà legato alla Juventus al di là del 2024, quando scade l’attuale contratto che lega il difensore olandese alla Juventus. “Ci sono colloqui in corso”, dice l’ex giocatore dell’Ajax all’emittente Nos dal ritiro della nazionale arancione. Il messaggio alla dirigenza bianconera è estremamente chiaro: “Guardo sempre a cosa è meglio per me in termini di progetto sportivo. Il quarto posto per due anni fila non è abbastanza, dovremo fare passi avanti. La Juventus è un club che vuole e deve vincere. A livello individuale questo è stato il mio miglior anno finora, se consideriamo lo spazio che ho avuto e il modo in cui ho giocato”. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – “Deciderò se prolungare il contratto o se guardare oltre”. Matthijs Denon ha ancora deciso se il suo futuro sarà legato allantus al di là del 2024, quando scade l’attuale contratto che lega il difensore olandese allantus. “Ci sono colloqui in corso”, dice l’ex giocatore dell’Ajax all’emittente Nos dal ritiro della nazionale arancione. Ilalla dirigenza bianconera è estremamente chiaro: “Guardo sempre a cosa è meglio per me in termini di progetto sportivo. Il quarto posto per due anni fila non è abbastanza, dovremo fare passi avanti. Lantus è un club che vuole e deve vincere. A livello individuale questo è stato il mio miglior anno finora, se consideriamo lo spazio che ho avuto e il modo in cui ho giocato”. Funweek.

Advertising

CorSport : #DeLigt avverte la #Juve: 'Rinnovo? Vediamo. I quarti posti non mi bastano' ?? - sportmediaset : De Ligt avvisa la Juve: 'Rinnovo? Decido io, due quarti posti non bastano' #Juventus #DeLigt #rinnovo… - pisto_gol : Colpi mercato secondo @Gazzetta_it da sx “La Juve vede Pogba”(quello in foto è il fratello Florentin del Sochaux… - fisco24_info : Mercato Juve, il messaggio di De Ligt: (Adnkronos) - 'Il quarto posto non basta. Nuovo contratto? Deciderò...'… - saltandpepper90 : CHIARIMENTO ? La #Juventus non valuta l'uscita di #DeLigt in questa sessione di mercato. Vuole fare squadra forte p… -