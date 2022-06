Marinella di Sarzana | trovato il cadavere di una donna vicino a un torrente

Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere seminudo di una donna, probabilmente straniera, dall'apparente età di 30-40 anni, è stato trovato la notte sc… - infoitinterno : Marinella di Sarzana, orrore sul greto del torrente: uccisa una donna - cristinareggini : ancora un #femminicidio Marinella di Sarzana, orrore sul greto del torrente: uccisa una donna - Cronaca -… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Sarzana (Sp), donna morta vicino al torrente Parmignola. Si indaga per omicidio - TGR Liguria @TgrRai #5giugno https://t… - liviofiorillo : RT @Agenzia_Ansa: Il cadavere seminudo di una donna, probabilmente straniera, dall'apparente età di 30-40 anni, è stato trovato la notte sc… -

Questa notte è stato rinvenuto il cadavere di una donna albanese di circa 35 anni, vicino al greto del torrente Parmignola , adi, nello Spezzino. Al momento del ritrovamento, la vittima era seminuda . La Nazione riferisce che, dai primi rilievi, è emerso che il decesso non è avvenuto per cause naturali. In ...Appartiene a una donna di età compresa fra i 30 e i 40 anni il corpo senza vita trovato seminudo, poco dopo le 2 della scorsa notte, vicino al torrente Parmigliola , adi, in provincia di La Spezia , sull'estremo levante ligure. Secondo i primi riscontri potrebbe trattarsi di una cittadina di origini albanese, ma l'identificazione è ancora in ...Il cadavere seminudo di una giovane donna è stato trovato alle 2 di questa notta sul greto del torrente Parmignola all'altezza del Ponte sul Parmignola, tra Marinella di Sarzana e con Marina di ...Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo della Spezia e l'Arma di Sarzana. Il magistrato di turno ha aperto un fascicolo per omicidio ...