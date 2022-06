Mara Venier chiude Domenica In tra le lacrime: “Non è stato sempre facile però ce l’abbiamo fatta…”. E fa una dedica speciale ad Alberto Matano (Di domenica 5 giugno 2022) Alla fine la commozione è arrivata. Mara Venier ha chiuso l’ultima puntata della stagione di Domenica In tra le lacrime. Nel ringraziare “tutti, tutti quelli che mi sono stati vicini e tutti quelli che lavorano qua dentro”, la conduttrice ha spiegato che “non è stato sempre facile, però ce l’abbiamo fatta”. “Domenica In è stata un successo quest’anno. Ma a parte gli ascolti è stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore. Prima la pandemia, poi c’è stata la guerra e noi eravamo tutti qua, anche preoccupati, impauriti…”, ha detto per poi ricordare, visibilmente commossa, la gobbista Carmela “per 30 anni la mia suggeritrice”. “È anche per te questo successo. Ci manchi Carmela”, ha detto Mara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Alla fine la commozione è arrivata.ha chiuso l’ultima puntata della stagione diIn tra le. Nel ringraziare “tutti, tutti quelli che mi sono stati vicini e tutti quelli che lavorano qua dentro”, la conduttrice ha spiegato che “non ècefatta”. “In è stata un successo quest’anno. Ma a parte gli ascolti è stata un successo perché ci abbiamo messo il cuore. Prima la pandemia, poi c’è stata la guerra e noi eravamo tutti qua, anche preoccupati, impauriti…”, ha detto per poi ricordare, visibilmente commossa, la gobbista Carmela “per 30 anni la mia suggeritrice”. “È anche per te questo successo. Ci manchi Carmela”, ha detto...

