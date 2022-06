Mara Venier chiude Domenica In ricordando Carmela: “Questo successo è anche tuo” (Di domenica 5 giugno 2022) In 13 edizioni di Domenica In Mara Venier non ha solo festeggiato ma ci sono dolori di cui ha potuto parlare poco, come la morte di Carmela. E’ a lei, alla sua suggeritrice che oggi Mara Venier ha dedicato il successo di quest’ultima edizione. Oggi l’ultima puntata di Domenica In, più breve del solito ma la conduttrice ha cercato di concentrare tutto in poco tempo. Canzoni, allegria, c’è anche la torta poi arrivano i saluti e Mara Venier si commuove, pensa a Carmela, lei non c’è più ma i suoi occhi sono ancora davanti ai suoi perché per 30 anni è stata la persona che riusciva a leggere ogni suo gesto. Lei era molto di più di una collaboratrice. E’ andata via troppo presto, portata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 5 giugno 2022) In 13 edizioni diInnon ha solo festeggiato ma ci sono dolori di cui ha potuto parlare poco, come la morte di. E’ a lei, alla sua suggeritrice che oggiha dedicato ildi quest’ultima edizione. Oggi l’ultima puntata diIn, più breve del solito ma la conduttrice ha cercato di concentrare tutto in poco tempo. Canzoni, allegria, c’èla torta poi arrivano i saluti esi commuove, pensa a, lei non c’è più ma i suoi occhi sono ancora davanti ai suoi perché per 30 anni è stata la persona che riusciva a leggere ogni suo gesto. Lei era molto di più di una collaboratrice. E’ andata via troppo presto, portata ...

