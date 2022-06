Manchester United, interessamento per Christian Eriksen (Di domenica 5 giugno 2022) Il Manchester United, secondo quanto riportato dal quotidiano Sunday Mirror, sembrerebbe essere interessato a Christian Eriksen. Il contratto del danese con il Brentford, infatti, sta per scadere e lo United potrebbe approfittarne, prelevando a zero il calciatore. Per ora si tratta solo di un semplice interessamento, ma Eriksen è di sicuro uno dei principali obbiettivi dei Red Devils per rinforzare la mediana. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Il, secondo quanto riportato dal quotidiano Sunday Mirror, sembrerebbe essere interessato a. Il contratto del danese con il Brentford, infatti, sta per scadere e lopotrebbe approfittarne, prelevando a zero il calciatore. Per ora si tratta solo di un semplice, maè di sicuro uno dei principali obbiettivi dei Red Devils per rinforzare la mediana. SportFace.

