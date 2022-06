Madonna con il seno scoperto al Cremona Pride, scatta la polemica: “Profanazione gratuita” (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato un sabato di Pride in Lombardia, tra Cremona, Monza e Pavia, anche se con qualche polemica a Cremona per una statua della Madonna portata in corteo. Le prime tre città lombarde a scendere in piazza per i diritti e che, idealmente, passano il testimone agli altri capoluoghi: perché sabato 11 tocca a Bergamo, il 18 a Lecco e Varese, il 9 luglio a Brescia e Como. E c’è Milano, con la sua Pride Week che quest’anno raddoppia: dal 16 giugno al 2 luglio, giorno della grande Parade, due settimane di festa e di incontri arcobaleno. Con appuntamenti in programma in tutta Italia. Il giorno dopo il primo Cremona Pride, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione in corteo di una bambola a grandezza naturale, ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 5 giugno 2022) E’ stato un sabato diin Lombardia, tra, Monza e Pavia, anche se con qualcheper una statua dellaportata in corteo. Le prime tre città lombarde a scendere in piazza per i diritti e che, idealmente, passano il testimone agli altri capoluoghi: perché sabato 11 tocca a Bergamo, il 18 a Lecco e Varese, il 9 luglio a Brescia e Como. E c’è Milano, con la suaWeek che quest’anno raddoppia: dal 16 giugno al 2 luglio, giorno della grande Parade, due settimane di festa e di incontri arcobaleno. Con appuntamenti in programma in tutta Italia. Il giorno dopo il primo, è tempo di polemiche nel capoluogo lombardo. Sotto accusa, in particolare, l’esibizione in corteo di una bambola a grandezza naturale, ...

MediasetTgcom24 : La Madonna con il seno scoperto al Pride, polemiche a Cremona #pride #cremona - LegaSalvini : ++ ?? CREMONA PRIDE: MADONNA A SENI NUDI AL CORTEO ++ #Salvini: 'Offendere la fede, la cultura e la sensibilità di… - juventusfc : Questi sono i giorni del ricordo. Venerdì a Cherasco la cerimonia nei giardini del Santuario 'Madonna delle Grazie… - pgmacchi : RT @itsmeback_: Che schifo, al gay pride di Pordenone han portato in sfilata la statua della Madonna con i seni scoperti... Questi non han… - umbo70 : RT @itsmeback_: Che schifo, al gay pride di Pordenone han portato in sfilata la statua della Madonna con i seni scoperti... Questi non han… -