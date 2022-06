Macabra scoperta vicino il torrente | trovato il cadavere di una donna

antonie85321896 : Donna trovata morta sul greto di un fiume: sul corpo segni di violenza - franser_real : Donna trovata morta sul greto di un fiume: sul corpo segni di violenza - ChiranAngelgela : Una donna trovata morta sul greto di un torrente nei pressi di Sarzana (Sp) : sul corpo seminudo segni di violenza.… - boborobo88 : Ancora un #femminicidio #chilhavisto Donna trovata morta sul greto di un fiume: sul corpo segni di violenza… - infoitinterno : Scoperta macabra nel Napoletano: cadavere in un sacco di plastica -

La notte scorsa il cadavere di una donna, di cui ancora è in corso l'identificazione, è stato trovato vicino a d un torrente a Marinella di Sarzana (La Spezia).choc la scorsa notte a Marinella di Sarzana ( La Spezia ). Una donna è stata trovata morta nei pressi di un torrente in una pozza di sangue. Immediatamente sul posto sono arrivati i ...Questo è stato l'anticamera della, effettuata dagli agenti assieme ai vigili del fuoco. Mentre passano le ore, il mistero attorno al suo decesso si infittisce sempre di più. Cosa è ...Il cadavere di una donna è stato rinvenuto nella notte a Marinella di Sarzana: la vittima è stata uccisa, c'è già un indiziato ...Nel primo pomeriggio, in via Molino, i carabinieri hanno ritrovato in un fondo agricolo il cadavere di un uomo contenuto in un sacco di plasma. Il pm di turno della Procura di Nola è sul posto A indag ...