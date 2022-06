"Ma che, stiamo scherzando?": la rabbia di Giletti dalla piazza Rossa, perché si scatenerà l'inferno (Di domenica 5 giugno 2022) Si scaldano i motori per la puntata di Non è l'Arena di questa sera, domenica 5 giugno: Massimo Giletti andrà in onda direttamente dalla piazza Rossa di Mosca, laddove intervisterà Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. E, ovviamente, è subito polemica: perché va in Russia? Che cosa va a fare a Mosca? E Giletti, da par suo, a poche ore dalla diretta risponde subito a chi punta il dito: "Io son cresciuto con Giovanni Minoli, che considero uno dei giornalisti più importanti che abbiamo in Italia. Lui mi ha sempre detto: mai guardare del binario una sola linea", ricorda Giletti interpellato a RTL 102.5, In precedenza, Giletti aveva già trasmesso una puntata dall'Ucraina, da Odessa per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Si scaldano i motori per la puntata di Non è l'Arena di questa sera, domenica 5 giugno: Massimoandrà in onda direttamentedi Mosca, laddove intervisterà Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. E, ovviamente, è subito polemica:va in Russia? Che cosa va a fare a Mosca? E, da par suo, a poche orediretta risponde subito a chi punta il dito: "Io son cresciuto con Giovanni Minoli, che considero uno dei giornalisti più importanti che abbiamo in Italia. Lui mi ha sempre detto: mai guardare del binario una sola linea", ricordainterpellato a RTL 102.5, In precedenza,aveva già trasmesso una puntata dall'Ucraina, da Odessa per la ...

