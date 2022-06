Lussemburgo-Italia in tv domani | canale | orario e diretta streaming qualificazioni Europei U21 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 5 giugno 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per, partita valevole per leagliUnder 21 del. Gli azzurrini di Paolo Nicolato vogliono i tre punti contro un avversario alla portata per mettere in cassaforte il pass per la rassegna continentale U21. Chi si aggiudicherà la vittoria? Fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 di lunedì 6 giugno alllo Stade Municipal de la Ville de Differdange. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Due e ingratuito su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con news e video in tempo reale, tabellini, pagelle e highlights per non perdersi nemmeno un’emozione. LE PROBABILI FORMAZIONI SportFace.