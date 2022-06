Lotteria degli scontrini | spende 100 euro | ne vince 5 milioni

(Di domenica 5 giugno 2022) Uno scontrino e un'estrazione possono cambiare la vita. Un evento che si è verificato sul percorso di chi, a Novara, con una spesa di 104.57è riuscito are 5. Una vincita frutto dell'adesione alla, con un acquisto risalente al 15 ottobre 2021. 1 milione diè, invece, andato al titolare dell'attività che lo scontrino lo aveva emesso. Quanto sicon laQuesto successo deriva, dunque, da unascontri. Ci sono estrazioni settimanali che prevedono 15 premi da 25.000per chi acquista e da 5000 per chi vende. 10 sono, invece, le opportunità mensili di ottenere ...

