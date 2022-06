Lotteria benefica di Nico Rosberg per l’Ucraina

(Di domenica 5 giugno 2022)ha organizzato e lanciato unaper raccogliere fondi da destinare alla popolazione ucraina, colpito dal conflitto scatenato dalla Russia. Il campione del mondo di Formula 1 2016 ha voluto in questo modo unirsi al gran numero di sportivi e di celebrità che, con diverse modalità, si stanno attivando per dare un

Advertising

Prima Como

Il campione del mondo di Formula 1 2016, Nico Rosberg , realizzerà una sorta diper indirizzare aiuti economici alle persone colpite dal conflitto in Ucraina , Paese messo a durissima prova a causa dell'invasione russa. L'ex pilota tedesco, oggi imprenditore e ...Obiettivo dell'iniziativa, organizzata dall'associazione culturale 'Il girasole' e dalla ... ha visto tra le tante novità, la 'del cuore' che ha messo in palio diversi premi, tra cui ... Lotteria benefica per aiutare l’associazione Abilitiamo e Quelli che... con Luca Il campione del mondo 2016 ha sponsorizzato una bella iniziativa per raccogliere fondi da destinare ai rifugiati ucraini ...Eurovision, il cantante della Kalush Orchestra saluta la fidanzata e parte per la guerra - . I Kalush Orchestra hanno trionfato lo scorso 14 maggio con il brano 'Stefania', aggiudicandosi il primo pos ...