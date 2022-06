Lotta ai collaborazionisti, 1.400 casi in tribunale (Di domenica 5 giugno 2022) Sindaci che hanno consegnato ai russi le chiavi della citta', poliziotti al servizio dell'invasore, giudici compiacenti. Ma anche cittadini comuni pronti a vendere al nemico i segreti dei loro vicini. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Sindaci che hanno consegnato ai russi le chiavi della citta', poliziotti al servizio dell'invasore, giudici compiacenti. Ma anche cittadini comuni pronti a vendere al nemico i segreti dei loro vicini. ...

