Lollobrigida: «FdI non salverà il governo Draghi, questo sia chiaro. Il M5S? Farà un’altra capriola» (Di domenica 5 giugno 2022) «Non salveremo il governo Draghi. questo deve essere chiaro. Noi restiamo e siamo opposizione al governo». Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in un’intervista al Corriere della Sera chiarisce la posizione di FdI. «Un discorso a parte – puntualizza – è se Draghi, preso atto della fine di questa esperienza, dovesse dimettersi annunciando la data del voto anticipato. In quel caso sosterremmo solo i provvedimenti urgenti utili a garantire la credibilità dell’Italia nella crisi internazionale ed eventuali atti che andassero nell’interesse dei cittadini. Senza chiedere in cambio alcuna poltrona». Come può andare avanti un governo sottoposto a continue fibrillazioni? «Male, può andare avanti ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 5 giugno 2022) «Non salveremo ildeve essere. Noi restiamo e siamo opposizione al». Francesco, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, in un’intervista al Corriere della Sera chiarisce la posizione di FdI. «Un discorso a parte – puntualizza – è se, preso atto della fine di questa esperienza, dovesse dimettersi annunciando la data del voto anticipato. In quel caso sosterremmo solo i provvedimenti urgenti utili a garantire la credibilità dell’Italia nella crisi internazionale ed eventuali atti che andassero nell’interesse dei cittadini. Senza chiedere in cambio alcuna poltrona». Come può andare avanti unsottoposto a continue fibrillazioni? «Male, può andare avanti ...

