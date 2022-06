Liverpool, clamoroso Salah: trovata l’intesa con un nuovo club! (Di domenica 5 giugno 2022) Clamorosa notizia di mercato proveniente dall’Inghilterra: secondo il tabloid Mirror, Mohamed Salah si trasferirà a parametro zero dal Liverpool al Barcellona nel 2023. In seguito alla finale di Champions League giocata dai Reds contro il Real Madrid, l’attaccante egiziano ha rivelato che giocherà nel club britannico anche la prossima stagione. Secondo l’indiscrezione del tabloid inglese, Salah aspetterà la scadenza del suo contratto con il Liverpool che avverrà a giugno del prossimo anno, dopodiché il calciatore si libererà dai Reds per andare a trasferirsi in Catalogna e vestire la casacca blaugrana. Calciomercato Liverpool Salah Una voce di mercato che ha davvero dell’incredibile quella riportata dal Mirror, che lascia presagire una grandissima operazione di mercato per la ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Clamorosa notizia di mercato proveniente dall’Inghilterra: secondo il tabloid Mirror, Mohamedsi trasferirà a parametro zero dalal Barcellona nel 2023. In seguito alla finale di Champions League giocata dai Reds contro il Real Madrid, l’attaccante egiziano ha rivelato che giocherà nel club britannico anche la prossima stagione. Secondo l’indiscrezione del tabloid inglese,aspetterà la scadenza del suo contratto con ilche avverrà a giugno del prossimo anno, dopodiché il calciatore si libererà dai Reds per andare a trasferirsi in Catalogna e vestire la casacca blaugrana. CalciomercatoUna voce di mercato che ha davvero dell’incredibile quella riportata dal Mirror, che lascia presagire una grandissima operazione di mercato per la ...

