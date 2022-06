LIVE Nadal-Ruud 6-3 6-3, Finale Roland Garros 2022 in DIRETTA: lo spagnolo rimonta e conquista il secondo set! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Ruud non regge il confronto sulla diagonale comandata dallo spagnolo. 15-15 Errore in uscita dal servizio del tennista iberico. 15-0 Servizio e diritto di Nadal che chiude a volo. INIZIO TERZO SET 17.00 Rafael Nadal sta usufruendo del toilet break prima del terzo set. 16.57 Rafael Nadal conquista anche il secondo parziale per 6 giochi a 3: Casper Ruud si mangerà le mani dopo aver strappato a zero il servizio nel quarto gioco, prima di perdere per ben tre volte il servizio. FINE secondo SET 6-3 Nadal conquista ANCHE IL secondo SET, QUESTA VOLTA IN rimonta! 40-AD DIRITTO A SVENTAGLIO ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15non regge il confronto sulla diagonale comandata dallo. 15-15 Errore in uscita dal servizio del tennista iberico. 15-0 Servizio e diritto diche chiude a volo. INIZIO TERZO SET 17.00 Rafaelsta usufruendo del toilet break prima del terzo set. 16.57 Rafaelanche ilparziale per 6 giochi a 3: Caspersi mangerà le mani dopo aver strappato a zero il servizio nel quarto gioco, prima di perdere per ben tre volte il servizio. FINESET 6-3ANCHE ILSET, QUESTA VOLTA IN! 40-AD DIRITTO A SVENTAGLIO ...

