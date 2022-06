LIVE Motocross MXGP, GP Francia 2022 in DIRETTA: ultimi giri, Prado vicino al trionfo in gara-1 (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Allunga lo svizzero! Due secondi su Prado! Gajser si riporta in quinta posizione. PASSA SEEWER! DUE giri AL TERMINE ED È IN TESTA! TRE giri AL TERMINE! Van Horebeek sorpassa Gajser e si riporta in quinta posizione! -1 minuto: Sale in decima posizione Renaux. -3 minuti: Undicesimo Maxime Renaux. -5 minuti: Gajser sorpassa Van Horebeek ed è quinto! Il podio è a 4 secondi! -6 minuti: Perde molto nel quarto settore Jeremy Seewer rispetto a Prado: nel terzo riesce a portarsi al di sotto di un secondo dallo spagnolo, ma nel quarto Prado allunga e riporta oltre il secondo il distacco. -8 minuti: Ritirato anche Giuseppe Tropepe. -10 minuti: Non cambia la top 5, formata da Prado, Seewer (+0.952), Jacobi (+14?112), Van Doninck (+15?230) e Van ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAllunga lo svizzero! Due secondi su! Gajser si riporta in quinta posizione. PASSA SEEWER! DUEAL TERMINE ED È IN TESTA! TREAL TERMINE! Van Horebeek sorpassa Gajser e si riporta in quinta posizione! -1 minuto: Sale in decima posizione Renaux. -3 minuti: Undicesimo Maxime Renaux. -5 minuti: Gajser sorpassa Van Horebeek ed è quinto! Il podio è a 4 secondi! -6 minuti: Perde molto nel quarto settore Jeremy Seewer rispetto a: nel terzo riesce a portarsi al di sotto di un secondo dallo spagnolo, ma nel quartoallunga e riporta oltre il secondo il distacco. -8 minuti: Ritirato anche Giuseppe Tropepe. -10 minuti: Non cambia la top 5, formata da, Seewer (+0.952), Jacobi (+14?112), Van Doninck (+15?230) e Van ...

