LIVE – Giro del Delfinato 2022, prima tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di domenica 5 giugno 2022) La DIRETTA scritta della prima tappa del Giro del Delfinato 2022, la La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel di 191,8 chilometri. La corsa francese inizia con la frazione inaugurale, che prevede un circuito finale piuttosto mosso che comunque dovrebbe permettere a un gruppo ristretto di giocarsi la prima maglia gialla di questa edizione. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dai primi chilometri, con il LIVE testuale che non vi farà perdere assolutamente nulla. Segui il LIVE a partire dalle 10:20 COME VEDERE LA tappa IN TV IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSA Giro DEL Delfinato 2022: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E ... Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Lascritta delladeldel, la La Voulte-sur-Rhône – Beauchastel di 191,8 chilometri. La corsa francese inizia con la frazione inaugurale, che prevede un circuito finale piuttosto mosso che comunque dovrebbe permettere a un gruppo ristretto di giocarsi lamaglia gialla di questa edizione. Sportface vi racconterà la corsa in tempo reale fin dai primi chilometri, con iltestuale che non vi farà perdere assolutamente nulla. Segui ila partire dalle 10:20 COME VEDERE LAIN TV IL PERCORSO: TUTTE LE ALTIMETRIE STARTLIST E FAVORITI DELLA CORSADEL: CALENDARIO, DATE, ORARI, TV E ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: tre uomini in fuga gruppo a 2’30” - #Delfinato #prima #tappa… - gponedotcom : Aleix Espargarò scatta dalla pole e punta alla seconda vittoria stagionale con l'Aprilia, Bagnaia e Quartararo hann… - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Rolland all’attacco sulla prima salita si stacca Bauhaus -… - Fe28Soap : RT @SkySportMotoGP: ???? Miguel Herran, “Rio” della “Casa di Carta”, ospite Ducati a Barcellona, in pista per un giro con la Ducati Panigale… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: ???? Miguel Herran, “Rio” della “Casa di Carta”, ospite Ducati a Barcellona, in pista per un giro con la Ducati Panigale… -