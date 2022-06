LIVE Giro del Delfinato 2022, prima tappa in DIRETTA: Rolland all’attacco sulla prima salita, si stacca Bauhaus (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 10.53 Nel frattempo Pierre Rolland è prossimo al transito sul primo GPM. 10.52 Rolland ha circa 25? di vantaggio sulla coppia di inseguitori ed oltre 50” su un gruppo che ora non sembra andare ad andatura molto forte. 10.51 Parte dal gruppo anche il belga Laurens Huys della Intermarché Wanty Gobert. Si riporta ora su Bouet e si lancia all’inseguimento di Rolland. 10.48 Si stanno staccando diversi corridori. Insieme a Bauhaus c’è anche il suo compagno della Bahrain Kamil Gradek, insieme a Matthew ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 LADELLADI OGGI DELL’ADRIATICA IONICA RACE DALLE 13.00 10.53 Nel frattempo Pierreè prossimo al transito sul primo GPM. 10.52ha circa 25? di vantaggiocoppia di inseguitori ed oltre 50” su un gruppo che ora non sembra andare ad andatura molto forte. 10.51 Parte dal gruppo anche il belga Laurens Huys della Intermarché Wanty Gobert. Si riporta ora su Bouet e si lancia all’inseguimento di. 10.48 Si stannondo diversi corridori. Insieme ac’è anche il suo compagno della Bahrain Kamil Gradek, insieme a Matthew ...

