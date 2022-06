LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: Fausto Desalu terzo con 20?54! Bellò quarta. Infortunio per Warholm (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Per oggi è tutto, grazie per avwerci seguito e appuntamento a giovedì sera per il Golden Gala, quinto appuntamento della Diamond League. Buona serata! 21.57: Per l’Italia buona prova del campione olimpico Fausto Desalu, terzo con 20?54 nei 200, quarta Elena Bellò negli 800, sesta Elena Vallortigara nell’alto 21.56: Gran finale per il meeting di Rabat che ha segnato lo sfortunato ritorno di Warholm alle gare. Per il norvegese un Infortunio da valutare anche se l’impressione è che non si tratti di qualcosa di grave 21.54: EL BAKKALI!!!! Cambia passo ai -250, riesce a superare in modo magistrale gli ultimi tre ostacoli e vince con 7’58?28, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58: Per oggi è tutto, grazie per avwerci seguito e appuntamento a giovedì sera per il Golden Gala, quinto appuntamento della. Buona serata! 21.57: Per l’Italia buona prova del campione olimpicocon 20?54 nei 200,Elenanegli 800, sesta Elena Vallortigara nell’alto 21.56: Gran finale per il meeting diche ha segnato lo sfortunato ritorno dialle gare. Per il norvegese unda valutare anche se l’impressione è che non si tratti di qualcosa di grave 21.54: EL BAKKALI!!!! Cambia passo ai -250, riesce a superare in modo magistrale gli ultimi tre ostacoli e vince con 7’58?28, ...

Advertising

atleticaitalia : ???? al via la seconda giornata del #Challenge2022 a Firenze ??? in palio 5? posti in ogni specialità per i Campio… - RSIsport : ???????? Oggi in diretta alla RSI ?????? Atletica: Diamond League 20h00 Meeting di Rabat - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… - zazoomblog : LIVE Atletica Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Fausto Desalu - #Atletica #Diamond #League… - Nico_Valgi : RT @atleticaitalia: ???? è iniziata a Firenze la prima giornata del Challenge Assoluto: in palio 5? posti per ogni specialità ai Campionati… -