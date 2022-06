LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2022 in DIRETTA: fari puntati su Fausto Desalu. Vallortigara sesta nell’alto (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43: E’ il momento dei 1500 femminili con Courtney-Bryant (Gbr), Vanderelst (Bel), Alemu (Eth), Hall (Aus), Fleury (Fra), Griffith (Aus), Ketema (Eth), Jebitok (Ken), Bobocea (Rou), Embaye (Eth), Hoffmann (Sui), Maki (Cze), Azrour (Mar), Nanyondo (Uga), Hailu (Eth), Meshesha (Eth), Alemu (Eth), Sanford (Aus) 20.42: Tra poco il salto triplo femminile con Ricketts (Jam), Mamona (Por), Lafond (Dma), Jose Tima (Dom), Perez Hernandex (Cub), Minenko (Isr), Filipic (Slo), Povea (Cub) 20.41: Due errori per tutte le rivali di Stefanidi nell’asta a 4.55, tranne Morris che supera la misura al secondo tentativo 20.40: Nel disco Gudziutis si riprende il secondo posto con un lancio da 66.53 20.38: Volata di testa del keniano Wanyonyi che vince in 1’45?47, secondo posto per il rappresentante del Botswana Amos con 1’45?66, ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43: E’ il momento dei 1500 femminili con Courtney-Bryant (Gbr), Vanderelst (Bel), Alemu (Eth), Hall (Aus), Fleury (Fra), Griffith (Aus), Ketema (Eth), Jebitok (Ken), Bobocea (Rou), Embaye (Eth), Hoffmann (Sui), Maki (Cze), Azrour (Mar), Nanyondo (Uga), Hailu (Eth), Meshesha (Eth), Alemu (Eth), Sanford (Aus) 20.42: Tra poco il salto triplo femminile con Ricketts (Jam), Mamona (Por), Lafond (Dma), Jose Tima (Dom), Perez Hernandex (Cub), Minenko (Isr), Filipic (Slo), Povea (Cub) 20.41: Due errori per tutte le rivali di Stefanidi nell’asta a 4.55, tranne Morris che supera la misura al secondo tentativo 20.40: Nel disco Gudziutis si riprende il secondo posto con un lancio da 66.53 20.38: Volata di testa del keniano Wanyonyi che vince in 1’45?47, secondo posto per il rappresentante del Botswana Amos con 1’45?66, ...

