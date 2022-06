LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo riprende la fuga, si inizia a salire! (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 14.59 Continua la selezione! Ora sono rimasti in meno di venti nel gruppo di testa. 14.57 iniziano a staccarsi i corridori dal fondo del gruppo. 14.54 25 km all’arrivo. 14.51 E inizia la salita finale! 14.49 Il gruppo torna compatto! 14.46 Meno di 30 km al traguardo. A Santiago Umba (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma), David Lozano (Novo Nordisk) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) sono rimasti solamente 45” di vantaggio. gruppo guidato ora ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO DALLE 10.00 LADELLA CLASSICA DI BRUXELLES DALLE 14.00 14.59 Continua la selezione! Ora sono rimasti in meno di venti neldi testa. 14.57no a staccarsi i corridori dal fondo del. 14.54 25 km all’arrivo. 14.51 Ela salita finale! 14.49 Iltorna compatto! 14.46 Meno di 30 km al traguardo. A Santiago Umba (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Eugenio Sanchez (Equipo Kern Pharma), David Lozano (Novo Nordisk) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) sono rimasti solamente 45” di vantaggio.guidato ora ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo tiene sotto controllo la fuga a breve il Monte… - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo tiene sotto controllo la fuga a breve il Monte… - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 tappa di oggi in DIRETTA: Matteo Zurlo tra i quattro battistrada plotone a 2? -… - zazoomblog : LIVE Adriatica Ionica Race 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quattro corridori in fuga gruppo a 2?. Arrivo sul Monte G… - CyclingNewsOnly : 2022 Adriatica Ionica LIVE STREAM #cyclingtoday #cycling #cyclinglife #ciclismo #cyclists -