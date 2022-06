L'Italia ha segnato un nuovo record: l'inflazione più alta. L'analisi di Andrea Pasini (Di domenica 5 giugno 2022) Nel mese di maggio, l'Italia ha segnato un nuovo record, quello per l'inflazione più alta. Un +6,9%, come non accadeva dal 1986. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua, contro il +6% di aprile. Colpevoli di questo aumento esponenziale sono prima di tutto i beni energetici (+42,2%, contro il +39,5% del mese precedente) che di conseguenza si propongano agli altri comparti merceologici come quelli alimentari. Ad aggravare la situazione, l'Italia è l'unico Paese Ocse in cui i salari sono diminuiti negli ultimi trent'anni, complice la stagnazione di Pil e produttività: -3%, mentre la Germania segna +34%, la Francia +31% e la Spagna +6%. Certo, tutto lo scenario globale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) Nel mese di maggio, l'haun, quello per l'più. Un +6,9%, come non accadeva dal 1986. L'indice nazionale dei prezzi al consumo, al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,9% su base mensile e del 6,9% su base annua, contro il +6% di aprile. Colpevoli di questo aumento esponenziale sono prima di tutto i beni energetici (+42,2%, contro il +39,5% del mese precedente) che di conseguenza si propongano agli altri comparti merceologici come quelli alimentari. Ad aggravare la situazione, l'è l'unico Paese Ocse in cui i salari sono diminuiti negli ultimi trent'anni, complice la stagnazione di Pil e produttività: -3%, mentre la Germania segna +34%, la Francia +31% e la Spagna +6%. Certo, tutto lo scenario globale è ...

