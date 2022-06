L’ex blucerchiato Foti | “Il segreto di Mourinho è il carisma innato Alla mia Samp dico | riparti da Giampaolo”

Advertising

sportli26181512 : Sampdoria, Giovinco scommessa persa: contributo nullo per la 'Formica Atomica' nei sei mesi in blucerchiato: Sampdo… -

Samp News 24

... ilha messo a segno 7 reti e 12 assist, ... Contatti serrati per'esterno della Sampdoria che dovrà fare dei tagli ... Il Monza ci pensa, conInter che piace molto in vista del ...... reduce da una stagione da 7 gol e 10 assist in. La ... Il club ligure non ha, sulla carta,'intenzione di cedere il ... comecompagno all'Inter, Mauro Icardi (accompagnato da Wanda ... Samp, nuova avventura Di Carlo: l'ex blucerchiato ripartirà dalla Serie C