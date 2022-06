L’ex agente della Cia: «I sabotaggi e la guerra clandestina in Russia possono spingere Putin a negoziare» (Di domenica 5 giugno 2022) Douglas London, ex agente dei servizi clandestini Usa, spiega che l’obiettivo non è il regime change (anche se potrebbe essere una conseguenza): «Bisogna costringere lo Zar a trattare, ciò che teme di più è di perdere il potere» Leggi su corriere (Di domenica 5 giugno 2022) Douglas London, exdei servizi clandestini Usa, spiega che l’obiettivo non è il regime change (anche se potrebbe essere una conseguenza): «Bisogna costringere lo Zar a trattare, ciò che teme di più è di perdere il potere»

