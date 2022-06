L’Eredità, un finale senza precedenti: Flavio Insinna ripara alla mancata ghigliottina (Di domenica 5 giugno 2022) L’Eredità targata ultima in tutto. Triello, ghigliottina e concorrenti, il programma volge al termine e si prepara al finale. È arrivato il mese di giugno e anche L’Eredità stasera saluta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 5 giugno 2022)targata ultima in tutto. Triello,e concorrenti, il programma volge al termine e si prepara al. È arrivato il mese di giugno e anchestasera saluta… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

11Maenza : @insinnaflavio Infiniti Complimenti per il finale di stagione de L'Eredità - SirBiceMcCallum : RT @SirBiceMcCallum: Sono due sere di seguito che indovino la Ghigliottina finale dell'eredità,tranne forse per 'anno' Lì mi sono persa d… - SirBiceMcCallum : Sono due sere di seguito che indovino la Ghigliottina finale dell'eredità,tranne forse per 'anno' Lì mi sono pers… - FlaTurchetti : @beacolombo_bc Immaginati tipo de bruyne e dybala che fanno gli assist a haaland oppure dybala al Barcelona che pre… -