Lavoro, obiettivi governo su produttività a rischio (Di domenica 5 giugno 2022) La produttività del Lavoro italiana si è deteriorata negli ultimi 20 anni, continuando a stazionare in modo persistente sotto alla media dell’area euro durante i periodi di espansione e contrazione economica. È quanto è emerso da un rapporto condotto dall’agenzia di rating europea Scope. In particolare, la crescita della produttività è diminuita dalla seconda metà degli anni ’90, quando era prossima a 1%, per ristagnare in media intorno allo 0% dal 2010. Dubbi sugli obiettivi del governo “Questo record mette in dubbio la capacità del governo di raggiungere il suo obiettivo implicito di crescita della produttività media di 1,4% per il periodo 2025-2050 che sostiene anche gli obiettivi di crescita a medio termine – si legge nel rapporto –. Osservando le ... Leggi su quifinanza (Di domenica 5 giugno 2022) Ladelitaliana si è deteriorata negli ultimi 20 anni, continuando a stazionare in modo persistente sotto alla media dell’area euro durante i periodi di espansione e contrazione economica. È quanto è emerso da un rapporto condotto dall’agenzia di rating europea Scope. In particolare, la crescita dellaè diminuita dalla seconda metà degli anni ’90, quando era prossima a 1%, per ristagnare in media intorno allo 0% dal 2010. Dubbi suglidel“Questo record mette in dubbio la capacità deldi raggiungere il suo obiettivo implicito di crescita dellamedia di 1,4% per il periodo 2025-2050 che sostiene anche glidi crescita a medio termine – si legge nel rapporto –. Osservando le ...

