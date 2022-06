Lavoro: Fratoianni, 'chi non vuole salario minimo vuole sfruttare lavoratori' (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "In Germania aumentano il salario minimo a 12 euro l'ora. In Italia si lavora per 3 euro. Questa è la realtà". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “In Parlamento c'è una proposta di Sinistra Italiana - prosegue il leader di SI - per introdurre un salario minimo di 10 euro l'ora. Chi dice che non si può fare, mente. Oppure chi dice che non si può fare - conclude Fratoianni - vuole che milioni di lavoratori siano sfruttati.” Leggi su iltempo (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu. (Adnkronos) - "In Germania aumentano ila 12 euro l'ora. In Italia si lavora per 3 euro. Questa è la realtà". Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola. “In Parlamento c'è una proposta di Sinistra Italiana - prosegue il leader di SI - per introdurre undi 10 euro l'ora. Chi dice che non si può fare, mente. Oppure chi dice che non si può fare - concludeche milioni disiano sfruttati.”

