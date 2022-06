L’Australia si muove verso una nuova era progressista

(Di domenica 5 giugno 2022) di Adriano Tedde* Con la chiusura ufficiale del conteggio dei voti delle ultime elezioni federali, il governo del nuovo Primo Ministro d’Australia, Anthony Albanese, ha prestato giuramento di fronte al Governatore Generale lo scorso 1 giugno. Tra i quarantuno ministri e viceministri, con e senza portafoglio, si conta il numero record di diciotto donne e, per la prima volta nella storia d’Australia, due ministri di fede musulmana. Sono soltanto due delle conseguenze immediate dello storico risultato delle urne del 21 maggio con il quale il partito laburista ha conquistato la maggioranza assoluta nella camera bassa del Parlamento, con 77 seggi. È stata una vittoria schiacciante e inaspettata, nata soprattutto dalla decimazione dei consensi per la coalizione conservatrice tra i partiti liberale e nazionale che ha governatoper un decennio. In particolare, il ...

