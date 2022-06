Latina | incidente mortale per un 61enne | perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada | morto sul colpo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 5 giugno 2022) Era notte fonda, poco dopo le 3. La vittima guidava unoVersity 300 lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola. Era tutto tranquillo, stava tornando a casa. All’improvviso però ha perso il, è finitoe si è schiantato contro un palo. Secondi decisivi. Secondi tragici. Secondi che, all’età di quasi 61 anni, l’hanno portato via per sempre. Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico L’La tragedia è avvenuta a pochi metri dall’abitazione del centauro. Secondo le prime indagini, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non si ha la certezza di come sia andata effettivamente la dinamica. Si potrebbe pensare a un malore o a undi sonno. Purtroppo però, niente è ancora ...