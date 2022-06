Latina incidente mortale per un 61enne: perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada, morto sul colpo (Di domenica 5 giugno 2022) Era notte fonda, poco dopo le 3. La vittima guidava uno scooter Versity 300 lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola. Era tutto tranquillo, stava tornando a casa. All’improvviso però ha perso il controllo, è finito fuori strada e si è schiantato contro un palo. Secondi decisivi. Secondi tragici. Secondi che, all’età di quasi 61 anni, l’hanno portato via per sempre. Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico L’incidente La tragedia è avvenuta a pochi metri dall’abitazione del centauro. Secondo le prime indagini, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non si ha la certezza di come sia andata effettivamente la dinamica. Si potrebbe pensare a un malore o a un colpo di sonno. Purtroppo però, niente è ancora ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 5 giugno 2022) Era notte fonda, poco dopo le 3. La vittima guidava unoVersity 300 lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola. Era tutto tranquillo, stava tornando a casa. All’improvviso però ha perso il, è finitoe si è schiantato contro un palo. Secondi decisivi. Secondi tragici. Secondi che, all’età di quasi 61 anni, l’hanno portato via per sempre. Leggi anche: Botte alla madre invalida, «Dammi i soldi o ti ammazzo»: allontanato figlio ludopatico L’La tragedia è avvenuta a pochi metri dall’abitazione del centauro. Secondo le prime indagini, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Non si ha la certezza di come sia andata effettivamente la dinamica. Si potrebbe pensare a un malore o a undi sonno. Purtroppo però, niente è ancora ...

Advertising

zazoomblog : Latina incidente mortale per un 61enne: perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada morto sul colpo -… - CorriereCitta : Latina, incidente mortale per un 61enne: perde il controllo dello scooter e finisce fuori strada, morto sul colpo - News_24it : LATINA - E' avvenuto nella notte il fatale incidente costato la vita ad un 61enne. La vittima, poco dopo le 3 di qu… - News_24it : LATINA - Un incidente stradale si è registrato nel primo pomeriggio in strada del Crocifisso, tra Borgo Piave e Bor… - astralmobilita : ??? #SS7 #Appia #MonteSanBiagio #Latina #incidente rimosso , traffico regolare ? entrambe le direzioni… -