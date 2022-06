L’annuncio di Ferrovie dello Stato: «La linea Roma-Napoli verrà riavviata entro tre giorni» (Di domenica 5 giugno 2022) Con un comunicato ufficiale Ferrovie dello Stato ha annunciato che la linea dell’alta velocità che collega Roma con Napoli riprenderà tra tre giorni. Le attività di ripristino dopo l’incidente sono cominciate nelle ultime ore: «Sono iniziate nel pomeriggio di oggi le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto di linea ad alta velocità Roma – Napoli, nei pressi di Roma Prenestina, dove venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un treno AV è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura». Nel comunicato viene spiegato che è Stato necessario aspettare il dissequestro dell’area: «Le attività ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Con un comunicato ufficialeha annunciato che ladell’alta velocità che collegaconriprenderà tra tre. Le attività di ripristino dopo l’incidente sono cominciate nelle ultime ore: «Sono iniziate nel pomeriggio di oggi le prime attività di ripristino della funzionalità del tratto diad alta velocità, nei pressi diPrenestina, dove venerdì 3 giugno la locomotiva di coda di un treno AV è sviata, restando in posizione verticale, ma arrestando la corsa del convoglio e arrecando alcuni danni all’infrastruttura». Nel comunicato viene spiegato che ènecessario aspettare il dissequestro dell’area: «Le attività ...

