Landini: il Governo ci convochi e dia risposte o mobilitazione (Di domenica 5 giugno 2022) "Oggi mi sembra che la situazione sia drammatica. E' il momento di intervenire e agire. Stiamo dicendo al Governo di convocarci per dare le risposte. Se queste cose non avvengono, abbiamo gli ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) "Oggi mi sembra che la situazione sia drammatica. E' il momento di intervenire e agire. Stiamo dicendo aldi convocarci per dare le. Se queste cose non avvengono, abbiamo gli ...

Advertising

Vignitta55 : RT @EugenioCardi: 'La situazione è drammatica. Riteniamo sia il momento di intervenire e di agire. Abbiamo chiesto al governo di convocarci… - EugenioCardi : 'La situazione è drammatica. Riteniamo sia il momento di intervenire e di agire. Abbiamo chiesto al governo di conv… - Normalman55 : RT @TheRipp69062828: Landini: “se non ci ascoltano mettiamo i lavoratori in mobilitazione”. Al governo stanno tremando le vene e i polsi. - patriziobertani : @Mezzorainpiu #luciaannunziata ha messo alle strette #Landini ma le risposte date non hanno soddisfatto nessuno. I… - donatel05765204 : @Mezzorainpiu @cgilnazionale @RaiTre Landini dovrebbe occuparsi di lottare per spingere il Governo ad operare per r… -