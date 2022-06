Landini: “Governo ci convochi e dia risposte o sarà mobilitazione” (Di domenica 5 giugno 2022) ROMA – “Oggi mi sembra che la situazione sia drammatica. E’ il momento di intervenire e agire. Stiamo dicendo al Governo di convocarci per dare le risposte. Se queste cose non avvengono, abbiamo gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione. Se non lo si fa, faremo il nostro mestiere. Siamo pronti a fare degli accordi, se necessario, su fisco, contratti, superamento della precarietà, politiche industriali. Allo stesso tempi, se non siamo ascoltati quello che possiamo fare è mettere in mobilitazione le persone per essere in grado di portare a casa dei risultati. Non è che abbiamo altri strumenti”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, a “Mezz’ora in più”. “Non è che ci possiamo scegliere i governi – ha detto – noi facciamo i conti con il presidente del consiglio e i ministri che ci sono. Tutti hanno ... Leggi su lopinionista (Di domenica 5 giugno 2022) ROMA – “Oggi mi sembra che la situazione sia drammatica. E’ il momento di intervenire e agire. Stiamo dicendo aldi convocarci per dare le. Se queste cose non avvengono, abbiamo gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione. Se non lo si fa, faremo il nostro mestiere. Siamo pronti a fare degli accordi, se necessario, su fisco, contratti, superamento della precarietà, politiche industriali. Allo stesso tempi, se non siamo ascoltati quello che possiamo fare è mettere inle persone per essere in grado di portare a casa dei risultati. Non è che abbiamo altri strumenti”. Così il leader della Cgil, Maurizio, a “Mezz’ora in più”. “Non è che ci possiamo scegliere i governi – ha detto – noi facciamo i conti con il presidente del consiglio e i ministri che ci sono. Tutti hanno ...

