L’amica geniale | arriva la graphic novel dai romanzi di Elena Ferrante

(Di domenica 5 giugno 2022) Oltre alla saga letteraria die all’omonima serie TV,diventa anche unache racconta a colori la storia die Lila. La saga deè terminata da tempo e, mentre il pubblico internazionale attende la quarta ed ultima stagione dell’omonima serie TV, ai lettori è destinata una nuova chicca. La storia di Lila e Lenù, Raffaella Cerullo edGreco, torna in libreria, ma sotto forma di. Si tratta di un’opera sceneggiata da Chiara Lagani.Lila e Lenù prendono vita sul foglio grazie alla sensibilità artistica di Mara Cerri, una delle migliori illustratrici ...

L'amica geniale: l'amicizia tra Lila e Lenù diventa un fumetto