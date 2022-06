La velocità con cui sorridi dice tanto di te: la scienza ci aiuta a capire come siamo dentro (Di domenica 5 giugno 2022) Se sorridi subito, sei un tipo empatico. Ecco cosa dice la scienza a proposito della velocità con cui si manifestano sul volto le principali espressioni emotive. L’empatia e la simpatia, ossia le nostre principali forme di interpretazione e compenetrazione delle emozioni altrui, si basano sulla velocità con cui riusciamo a esprimere le nostre stesse espressioni a livello facciale. Dunque le espressioni facciali giocano un ruolo di fondamentale importanza nella nostra capacità di riconoscere e interpretare le emozioni di chi ci sta di fronte. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori dell’Università di Birmingham. Empatia e sorrisi: una correlazione dalle implicazioni fondamentali per la scienza medica e l’intelligenza artificiale (Pixabay) – www.curiosauro.itLa velocità con ... Leggi su curiosauro (Di domenica 5 giugno 2022) Sesubito, sei un tipo empatico. Ecco cosalaa proposito dellacon cui si manifestano sul volto le principali espressioni emotive. L’empatia e la simpatia, ossia le nostre principali forme di interpretazione e compenetrazione delle emozioni altrui, si basano sullacon cui riusciamo a esprimere le nostre stesse espressioni a livello facciale. Dunque le espressioni facciali giocano un ruolo di fondamentale importanza nella nostra capacità di riconoscere e interpretare le emozioni di chi ci sta di fronte. Lo hanno scoperto alcuni ricercatori dell’Università di Birmingham. Empatia e sorrisi: una correlazione dalle implicazioni fondamentali per lamedica e l’intelligenza artificiale (Pixabay) – www.curiosauro.itLacon ...

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #vigilidelfuoco anche con squadre #usar stanno intervenendo dalle 14:30 nella galleria Serenissima per un… - poliziadistato : #PoliziaFerroviaria nei pressi galleria #Serenissima a Roma per accertamenti su incidente che ha riguardato treno A… - miglioresulweb : ?? ?? Prezzo: 64,99€ – 44,90 € ?? super prezzo ?? ?? Clicca per vedere questa offerta - Suchi47 : Velocità di #upload di nemmeno 100kb e nemmeno 10mb in download con @FASTWEB. Stesso armadio di gente che va almeno… - sunflowervol_II : RT @giorgiarain_bow: La velocità con cui ha preso il microfono, ormai è proprio a suo agio ed è bella questa cosa -