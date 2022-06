La sovrana sa sempre come sorprendere

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 giugno 2022) Dieci anni fa, per la cerimonia di apertura dei giochi olimpici, aveva accettato di recitare con James Bond. ma questa volta la 96enne regina Elisabetta, rimasta a Windsor a riposare, è andata oltre. Sulle prime note del Platinum Party At The Palace, organizzato in suo onore, è apparsa in video, intenta a prendere un tè a palazzo con un ospite improbabile (e altra grande istituzione britannica): l’orsetto Paddington. Leggi anche › Lilibet, ti presento Lilibet: la regina Elisabetta ha finalmente incontrato la figlia di Harry e Meghan › Libri da leggere. Cosa sfogliare sulla regina Elisabetta e il Giubileo di Platino La regina Elisabetta sorprende anche figli e nipoti In una scenetta filmata alcuni mesi fa e ...