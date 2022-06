La Serie A si sistema, almeno in panchina: nessun cambio tra le big (Di domenica 5 giugno 2022) nessun cambio sulle panchine delle big. I top club di Serie A ripartiranno tutti con gli allenatori dell’ultima stagione, con l’obiettivo di dare continuità ad ambizioni e progetti. Granitiche le posizioni di Pioli, Inzaghi e Allegri con Milan, Inter e Juventus. Anche Spalletti ha incassato la fiducia di De Laurentiis e porterà a termine i due anni di contratto con il Napoli. nessun dubbio sulla permanenza di José Mourinho alla Roma – non ci possibilità che vada al PSG – e di Sarri su quella della Lazio, visto che il toscano ha appena rinnovato il suo contratto. A Firenze invece Italiano è pronto a giocarsi la Conference League conquistata all’ultima giornata. Non sembrano fondate, almeno per ora, le voci sulla possibile fine dell’era Gasperini all’Atalanta. Nonostante un campionato altamente ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022)sulle panchine delle big. I top club diA ripartiranno tutti con gli allenatori dell’ultima stagione, con l’obiettivo di dare continuità ad ambizioni e progetti. Granitiche le posizioni di Pioli, Inzaghi e Allegri con Milan, Inter e Juventus. Anche Spalletti ha incassato la fiducia di De Laurentiis e porterà a termine i due anni di contratto con il Napoli.dubbio sulla permanenza di José Mourinho alla Roma – non ci possibilità che vada al PSG – e di Sarri su quella della Lazio, visto che il toscano ha appena rinnovato il suo contratto. A Firenze invece Italiano è pronto a giocarsi la Conference League conquistata all’ultima giornata. Non sembrano fondate,per ora, le voci sulla possibile fine dell’era Gasperini all’Atalanta. Nonostante un campionato altamente ...

Advertising

rtl1025 : ?? La casa automobilistica tedesca #MercedesBenz sta richiamando quasi 1 milione di veicoli a causa di un potenziale… - CercoMeStessa : @SilverFede @JediPerLItalia Io pure. E per lui avrei creato il mio profilo apposta per attaccarlo. Per la serie 'cr… - oscarvalle1984 : RT @rtl1025: ?? La casa automobilistica tedesca #MercedesBenz sta richiamando quasi 1 milione di veicoli a causa di un potenziale problema a… - bornjuventino : RT @rtl1025: ?? La casa automobilistica tedesca #MercedesBenz sta richiamando quasi 1 milione di veicoli a causa di un potenziale problema a… - Doc_neroblu1908 : @mweilx @_ElPrincipe22 Il futuro roseo non dipende solo da Suning ma dall intero sistema Serie A;basta guardare i s… -