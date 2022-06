La Russia denuncia “violazione dei diritti dei cittadini russi” in Italia (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – La russia ha denunciato “violazioni dei diritti dei cittadini russi” che vivono in Italia e “un’aperta campagna anti-russa da parte dei media Italiani”. Lo ha scritto in una nota l’ambasciata russa a Roma che dal suo profilo Facebook ha pubblicato stralci di un rapporto del Ministero degli Affari Esteri di Mosca “sulle violazioni dei diritti dei cittadini russi e dei connazionali all’estero” nel quale si osserva, tra le altre cose, “la crescita di sentimenti russofobi nella società Italiana”. russia accusa violazioni “In Italia nessuno sta portando avanti una campagna anti-russa, i media hanno solo raccontato le ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 5 giugno 2022) Roma, 5 giu – Lahato “violazioni deidei” che vivono ine “un’aperta campagna anti-russa da parte dei mediani”. Lo ha scritto in una nota l’ambasciata russa a Roma che dal suo profilo Facebook ha pubblicato stralci di un rapporto del Ministero degli Affari Esteri di Mosca “sulle violazioni deideie dei connazionali all’estero” nel quale si osserva, tra le altre cose, “la crescita di sentimenti russofobi nella societàna”.accusa violazioni “Innessuno sta portando avanti una campagna anti-russa, i media hanno solo raccontato le ...

