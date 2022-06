La rivoluzione della Curia romana voluta da Papa Francesco (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Comincia la "rivoluzione" di Papa Francesco in Vaticano. Nella domenica di Pentecoste, entra in vigore la nuova Costituzione apostolica "Praedicate Evangelium" sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo. Il testo, promulgato nella Solennità di San Giuseppe (19 marzo) sostituisce la "Pastor Bonus" di Giovanni Paolo II, ed è il frutto di un lungo lavoro collegiale, iniziato nove anni fa. È una riforma epocale della Curia. La prospettiva fondamentale sotto la quale va letta è quella della missionarietà della Chiesa. Questa nuova Costituzione apostolica "si propone di meglio armonizzare l'esercizio odierno del servizio della Curia col cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - Comincia la "" diin Vaticano. Nella domenica di Pentecoste, entra in vigore la nuova Costituzione apostolica "Praedicate Evangelium" sullae il suo servizio alla Chiesa nel mondo. Il testo, promulgato nella Solennità di San Giuseppe (19 marzo) sostituisce la "Pastor Bonus" di Giovanni Paolo II, ed è il frutto di un lungo lavoro collegiale, iniziato nove anni fa. È una riforma epocale. La prospettiva fondamentale sotto la quale va letta è quellamissionarietàChiesa. Questa nuova Costituzione apostolica "si propone di meglio armonizzare l'esercizio odierno del serviziocol cammino di evangelizzazione, che la Chiesa, ...

