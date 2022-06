La ricordate così a La clinica per rinascere? Dimenticatela! Roberta oggi è tutt’altra persona: bellissima (Di domenica 5 giugno 2022) Ricordare Roberta de La clinica per rinascere? Dimenticatela così: oggi la giovane napoletana è tutt’altra persona, davvero bellissima! In moltissimi ricorderanno la sua storia: stiamo parlando della giovanissima Roberta, paziente del dottor Giardiello nel corso della seconda stagione de La clinica per rinascere. Se in tantissimi amano e seguono appassionatamente le storie di Vite al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 5 giugno 2022) Ricordarede Laper? Dimenticatelala giovane napoletana è, davvero! In moltissimi ricorderanno la sua storia: stiamo parlando della giovanissima, paziente del dottor Giardiello nel corso della seconda stagione de Laper. Se in tantissimi amano e seguono appassionatamente le storie di Vite al L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

TV8it : Siamo abbastanza sicuri che sia chiaro... Ma nel caso in cui non fosse così: VI RICORDATE VERO CHE IL TWEET PIÙ SIM… - AllForLove___ : RT @giulia15584248: Ma ve lo ricordate quando abbiamo dovuto buttare fuori donna Sophie, contro il volere di Jess, per dare l’opportunità a… - bimbadireid : RT @giulia15584248: Ma ve lo ricordate quando abbiamo dovuto buttare fuori donna Sophie, contro il volere di Jess, per dare l’opportunità a… - BlueMoonchild39 : RT @giulia15584248: Ma ve lo ricordate quando abbiamo dovuto buttare fuori donna Sophie, contro il volere di Jess, per dare l’opportunità a… - Intheplace8 : RT @giulia15584248: Ma ve lo ricordate quando abbiamo dovuto buttare fuori donna Sophie, contro il volere di Jess, per dare l’opportunità a… -