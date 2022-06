La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca (Di domenica 5 giugno 2022) Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per la propaganda e ricostruisce i contatti. Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando i politici pro Kiev e sostenendo quelli dalla parte dei russi Leggi su corriere (Di domenica 5 giugno 2022) Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per lae ricostruisce i contatti. Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando i politici pro Kiev e sostenendo quelli dalla parte dei russi

Advertising

righettiisabell : La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca @corriere - MikyStasi : La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca @corriere - Luxgraph : La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca #corriere #news #2022… - Umastru1 : La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca -