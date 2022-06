La rete di Putin in Italia: chi sono influencer e opinionisti che fanno propaganda per Mosca (Di domenica 5 giugno 2022) Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per la propaganda e ricostruisce i contatti. Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando i politici pro Kiev e sostenendo quelli dalla parte dei russi Leggi su corriere (Di domenica 5 giugno 2022) Il materiale raccolto dal Copasir individua i canali usati per lae ricostruisce i contatti. Così la «macchina» fa partire la controinformazione nei momenti chiave attaccando i politici pro Kiev e sostenendo quelli dalla parte dei russi

Advertising

Corriere : Ecco la rete della propaganda di Putin in Italia: influencer e opinionisti, dai social ai giornali - Open_gol : I nomi della rete filo Putin in Italia - vitopetrocelli : Il neo maccartismo dilaga nella “libera” stampa italiana. Liste di proscrizione sul ?@Corriere? e su ?@Open_gol?. C… - xbennybale : RT @gr_grim: Vi faccio notare che questa - a tutti gli effetti una lista di proscrizione di cittadini 'indesiderabili' - non è stata stilat… - FabbFR2019 : RT @aa_gilli: Psicologia cognitiva: diffondendo + volte falsità=credibilità. Agghiacciante che tante frasi sentite in tv erano parte propag… -