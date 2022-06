La regina Elisabetta e il tè con l' orso Paddington | il video a sorpresa che ha aperto il concerto del Giubileo

(Di domenica 5 giugno 2022)II hailper ildi platino comparendo incon l', l'amato personaggio della letteratura inglese per bambini creato da Michael Bond . La clip è stata realizzata mesi fa dalla Bbc ed è stata trasmessa sabato sera come parte delle celebrazioni per i suoi 70 anni di regno. Nella sequenza,offre il suo tipico sandwich alla marmellata, ma larifiuta ...

George e Charlotte tra sorrisi e strette di mano, i principini crescono Cardiff, 5 giugno 2022 - E' l'ultimo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino dellae i britannici si preparano al Big Jubilee Lunch , il Gran pranzo che prevede lunghe tavolate conviviali per le strade del Paese. Anche i piccoli di casa Cambridge danno il loro ...Chiude Ed Sheeran in concerto davanti a Buckingham Palace Ultimo giorno di celebrazioni pubbliche a Londra: si chiude oggi il Giubileo di Platino dedicato ai 70 anni di regno della...E comincia la festa con i Queen che cantano "We Will Rock You". A sorpresa, la regina Elisabetta II ha aperto il concerto per il Giubileo di Platino comparendo in video con l'orso Paddington, l'amato ...Cardiff, 5 giugno 2022 - E' l'ultimo giorno di festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e i britannici si preparano al Big Jubilee Lunch, il Gran pranzo che prevede lunghe ...