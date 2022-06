La poesia batte il conformismo (Di domenica 5 giugno 2022) Ama Manzoni. E ha fatto volare l’Ulisse di Joyce contro il muro... In versi che somigliano a prose ha composto (e compone) ritratti mirabili di vite comuni. Incontro con uno dei più significativi scrittori italiani, che preferisce restare «nell’ombra». «L’apparenza ha nascosto la sostanza» dice. «Ma questa è alla nostra portata. Bisogna cercarla». Il cugino Sandro commerciava in vini, ma era astemio». Potrebbe essere il racconto più corto della storia, invece è la sintesi del suo ultimo libro Un difficile viaggio. Giampiero Neri, come sedersi di fronte a un profeta. A 94 anni e con lo sguardo indagatore mitigato da un sorriso disarmante, uno dei più grandi poeti italiani osserva la società declinare dalla penombra fresca della casa di piazza Libia (anche titolo del suo penultimo libro) a Milano. Dalla finestra vede la panchina dove dorme il Giovanni, il verde della sua Brianza ... Leggi su panorama (Di domenica 5 giugno 2022) Ama Manzoni. E ha fatto volare l’Ulisse di Joyce contro il muro... In versi che somigliano a prose ha composto (e compone) ritratti mirabili di vite comuni. Incontro con uno dei più significativi scrittori italiani, che preferisce restare «nell’ombra». «L’apparenza ha nascosto la sostanza» dice. «Ma questa è alla nostra portata. Bisogna cercarla». Il cugino Sandro commerciava in vini, ma era astemio». Potrebbe essere il racconto più corto della storia, invece è la sintesi del suo ultimo libro Un difficile viaggio. Giampiero Neri, come sedersi di fronte a un profeta. A 94 anni e con lo sguardo indagatore mitigato da un sorriso disarmante, uno dei più grandi poeti italiani osserva la società declinare dalla penombra fresca della casa di piazza Libia (anche titolo del suo penultimo libro) a Milano. Dalla finestra vede la panchina dove dorme il Giovanni, il verde della sua Brianza ...

