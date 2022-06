La nuova vita dei greci di Mariupol dopo la resa del battaglione Azov (Di domenica 5 giugno 2022) Con la sconfitta delle truppe ucraine e la resa del battaglione neo-nazista Azov il 20 maggio a Mariupol, assisteremo a sviluppi interessanti per quanto riguarda le minoranze etniche che abitano l’Ucraina. Lo si vedrà in particolare con il gruppo consistente dei cosiddetti “greci del Mar Nero”, circa 100mila persone che abitano in gran parte proprio a Mariupol e nel Donbass. La loro situazione non potrà che migliorare dopo gli ultimi anni in cui la discriminazione è stata più o meno evidente, soprattutto in considerazione del fatto che sono sì di etnia greca, ma pure di lingua russa. La discriminazione non conclamata, più strisciante, arrivava sui media internazionali con molta difficoltà e sporcata dal pregiudizio di essere una fake news: si tratta dell’odio ... Leggi su api.follow (Di domenica 5 giugno 2022) Con la sconfitta delle truppe ucraine e ladelneo-nazistail 20 maggio a, assisteremo a sviluppi interessanti per quanto riguarda le minoranze etniche che abitano l’Ucraina. Lo si vedrà in particolare con il gruppo consistente dei cosiddetti “del Mar Nero”, circa 100mila persone che abitano in gran parte proprio ae nel Donbass. La loro situazione non potrà che miglioraregli ultimi anni in cui la discriminazione è stata più o meno evidente, soprattutto in considerazione del fatto che sono sì di etnia greca, ma pure di lingua russa. La discriminazione non conclamata, più strisciante, arrivava sui media internazionali con molta difficoltà e sporcata dal pregiudizio di essere una fake news: si tratta dell’odio ...

